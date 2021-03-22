Видео, на котором водитель «Лады» перекрыл в Воронеже проезжую часть, для того, чтобы старушка с ходунками смогла перейти дорогу, распространили в соцсетях.

Инцидент произошел 20 марта на улице Циолковского. Съемку вела женщина, находившаяся за рулем проезжающего мимо автомобиля.

Жители города оценили поступок мужчины:

– Таким людям, рискующим своей жизнью и имуществом, нужно сказать огромное спасибо, – написал один комментатор.

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