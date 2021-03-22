Житель Воронежа, который сломал «мешающий» ему шлагбаум, попал в Сеть на видео.

Ролик появился в социальных сетях 20 марта. Происшествие случилось на улице Кольцовской. На съемке видно, как парень шатающейся походкой подошел к шлагбауму и не смог его преодолеть, хотя можно было обойти препятствие, взяв вправо на полметра. Хулиган стал давить на трубу и сломал ее отогнув на 90 градусов.

Полиция обратила внимание на хулигана и проводит проверку по данному факту.

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