Около 10 человек устроили массовую драку со стрельбой в Воронеже на улице Беговой.

Происшествие случилось 20 марта на территории ЖК «Янтарный» около 11 часов вечера.

Местные жители сняли ночное побоище на видео. Вначале на съёмке показаны двое мужчин, которые стоят во дворе дома, потом к ним побеждали еще двое, один из которых ударил кулаком мужчину по лицу. Началась потасовка. Представитель одной из сторон достал из кармана пистолет, по всей видимости газовый, и сделал несколько выстрелов.

Позже к драке присоединилось еще несколько человек…

Полиция пока не комментировала информацию об этом происшествии.

Видео – ЖК «Янтарный» — Беговая 223/1-4

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