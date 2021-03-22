Нужно быстро организовать похороны в Москве без лишних затрат и ненужных процедур? Не хочется тратить драгоценное время на оформление рутинной документации? Хочется достойно провести усопшего в мир иной и отдать ему дань уважения? В этом люди обращаются за помощью в специализированные организации — похоронные бюро. Они предоставляют целый спектр услуг, которые упрощают похороны до минимума и не требуют особого вмешательства родственников. Пример такой компании в столице и области — компания «Честный Агент», которая ориентирована на потребности покупателя, а не на его кошелек.

Через что приходится проходить родным и близким при организации похорон

В организации похорон стоит отметить один важный факт: они начинаются сразу после смерти родственника. С момента обнаружения тела не в медицинском учреждении (например, дома или на улице), близкие должны немедленно обратиться в правоохранительные органы и скорую помощь. Те исследуют место происшествия, выдадут справку о констатации смерти и соответствующий протокол. Затем труп будет транспортирован в ближайший морг для проведения экспертизы.

Как только завершается вскрытие патологоанатомом, усопшего начинают готовить к захоронению. Эти моменты, как правило, становятся самыми напряженными для родных и близких: предстоит найти доверенное лицо для оформления бумаг, а также выкупить место на кладбище и все необходимое для организации похорон и ритуальных услуг. Забрать тело из морга могут лишь родные или официальные представители по соответствующей доверенности.

Для получения свидетельства о смерти доверенное лицо может обратиться в любой ЗАГС столицы по месту смерти. Там же нужно взять форму № 11: именно благодаря ней родственники смогут обратиться к государству за материальной помощью для проведения похорон. В Москве получить пособие смогут не все: умерший должен попасть под определенную категорию граждан, которым положены льготы.

Поиск места на кладбище станет следующим шагом, но не менее ответственным. Прежде всего, предстоит выбрать тип кладбища: закрытое или открытое. У каждого из них есть свои «подводные камни». Если с приобретением места на открытом кладбище могут возникнуть проблемы из-за нехватки пространства, то закрытый тип предполагает подзахоронение в уже существующую могилу.

В случае, когда ни один из вариантов не подходит, то вместо стандартной процедуры погребения можно сделать выбор в пользу кремации тела. Прах будет помещен в специализированную урну — колумбарий, или же захоронен на кладбище.

Для проведения обряда по отправлению усопшего в мир мертвых понадобится реквизит:

гроб;

подушка;

покрывало;

траурные ленты;

полотенца;

носовые платки;

крест;

надгробие;

ритуальные корзины;

гирлянда в гроб (по желанию).

Религиозные обряды проводятся в соответствии с верой умершего. Они требуют вмешательства со стороны служителей культа. Поминки проводятся дома или в арендованном помещении, например, в ресторане или кафе.

В процессе организации захоронений есть немало ключевых моментов, которые лучше доверить профессионалам. К примеру, подготовка всех необходимых бумаг, выбор места на кладбище, копка ямы для могилы, выбор креста и установка памятника. Внезапная смерть требует молниеносной реакции и большой организованности, которые просто невозможны на фоне стресса от потери близкого. Ритуальные бюро в таком случае как раз приходятся кстати. Как правило, они предлагают оптимальные модели экономии, а также ориентируют клиента во всех тонкостях проведения обряда.

Компания «Честный Агент» организует похороны в Москве для тех, кто:

хочет провести хорошую, но недорогую церемонию;

не желает возиться с бумажной волокитой;

готов довериться профессионалам своего дела с многолетним стажем.

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