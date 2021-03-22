Инициативы партии сделают поиск работы максимально простым, удобным и эффективным

«Единая Россия» проводит широкое общественное обсуждение законопроекта о занятости по всей стране. В партийной дискуссии приняли участие Минтруд, главы регионов и профсоюзов. Итоги обсуждения будут отражены в поправках ко второму чтению документа, которое состоится в апреле.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что работу центров занятости необходимо модернизировать. Они должны стать удобными клиентоориентированными учреждениями. «Чтобы при помощи государства люди могли не стоя в очередях, не выходя из дома без лишних справок найти достойную и хорошо оплачиваемую работу», — подчеркнул он.

Речь, по сути, идет о создании цифровой службы занятости населения – в том числе с помощью портала «Работа в России». Все работодатели с численностью сотрудников более 25 человек будут обязаны размещать на портале информацию о своих вакансиях, потребностях в работниках и условиях их привлечения, а также о специальных рабочих местах для инвалидов.

В планах — создать крупнейший национальный банк вакансий, где будут собраны предложения от работодателей из всех регионов.

«Полагаю, что в дальнейшем возможности портала «Работа в России» надо расширять. Чтобы с его помощью можно было подавать заявления на обучение, подтверждать подлинность образовательных дипломов, проходить видеоинтервью», — считает Андрей Турчак.

Он предложил расширить и категории тех, кому требуется помощь с поиском работы. В первую очередь, речь идет об инвалидах. Работодатели будут получать налоговые льготы только по факту их найма. Это исключит любые манипуляции при оформлении на работу людей с ОВЗ. В число тех, кто испытывает трудности в поиске работы, нужно включить и выпускников вузов в возрасте до 25 лет.

Это предложение поддержали представители профсоюзов. По их мнению, молодые специалисты зачастую не могут устроиться на работу из-за отсутствия опыта. Инициатива «Единой России» гарантирует право выпускников на первое рабочее место и будет способствовать реализации поручения Президента о содействии трудоустройству выпускников высших учебных заведений.

Также в «Единой России» предлагают сохранять выплаты официальным безработным в период профобучения. Это даст дополнительную поддержку гражданам, которые стоят на учете в службах занятости, и повысит их мотивацию к обучению.

«Безработный на период профессионального обучения снимается с учета, лишается пособия и получает стипендию. Мы предлагаем не снимать безработного с учета на период профессионального обучения», — пояснил первый замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Услуги служб занятости нужно предоставлять и самозанятым, считают в партии. Сейчас это не предусмотрено в законе. По прогнозам Минэкономразвития к 2024 году самозанятых будет не менее 2,5 миллионов.

Руководитель фракции «Единой России» в Воронежской областной Думе, председатель Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова выразила уверенность, что широкое обсуждение закона «О занятости», предложенное партией, позволит сделать его адресным и эффективным, что особенно важно в сложившихся условиях.

«Мы понимаем, что в условиях пандемии коронавируса рынок труда требует от нас новых мер поддержки, и эти меры предложены. Комплексная помощь безработным и самозанятым, забота об индивидуальных предпринимателях, льготы для работодателей, готовых принимать на работу тех, кто сейчас вынужден стоять на бирже труда – все это поможет не просто выровнять образовавшиеся перекосы на рынке труда.

Предложенные меры дадут источник заработка сотням тысяч жителей России, которые еще не так давно проигрывали в своей конкурентоспособности трудовым мигрантам. Таким образом, мы сможем повысить покупательскую способность сотен тысяч россиян, расширить внутренний рынок и дать ощутимый импульс развитию целых секторов экономики», — отметила Людмила Ипполитова.

Напомним, 18 февраля 2021 года «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в закон о занятости. Разработать их поручил Председатель партии Дмитрий Медведев. Это стало вторым этапом изменения трудового законодательства и защиты прав работников. Законопроект предполагает передачу полномочий региональных центров занятости на федеральный уровень и позволяет обеспечить работой прежде всего россиян, а не трудовых мигрантов. Поправки также закрепляют лучшие практики, сложившиеся в период пандемии — в первую очередь, речь идет о развитии онлайн-сервисов. На встрече с Президентом Владимиром Путиным руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал поправки в закон о занятости приоритетом в работе фракции. Глава государства поручил партии проработать вопрос определения стандартов центров занятости на федеральном уровне вместе с Правительством.

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