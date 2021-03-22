В Воронежской области эксперты назвали наиболее прибыльные отрасли, в которых высокая средняя зарплата.

Как оказалось, самые большие доходы у местных ученых. Их средняя заработная плата составила 57 тысяч рублей в месяц.

Но, по сравнению с лидерами российского рейтинга, нефтяниками с Сахалина воронежские научные деятели получают в 7 раз меньше – производители черного золота на Дальнем Востоке в среднем получают 384 тысячи рублей, что намного больше, чем стоящие на второй строчке рейтинга московские финансисты с получкой в 187 тысяч рублей.

Нижние строчки списка заняли транспортники и госслужащие Псковской области, а также Калмыкии и Мордовии со средней зарплатой в 38 тысяч рублей.

В целом по отраслевой зарплате Воронежская область за год скатилась с 41 на 47 место.

Рейтинг составляли аналитики информагентства РИА «Новости».

– Аналитики отмечают, что прошедший 2020 год оказался очень сложным в экономическом плане и полагают, что, скорее всего, 2021-й будет лишь немного лучше. – подытожили эксперты.

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