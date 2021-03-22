На две недели раньше наступила метеорологическая весна в Воронеже.

Об этом рассказал Александр Сушкев, руководитель областного Гидрометцентра.

В настоящее время положительные температуры держатся пока только в дневное время, но, по прогнозам синоптиков, по ночам также будет плюсовая температура уже с 25-26 марта.

По словам Сушкова, весна пришла почти на всю территорию Воронежской области. Правда, в регионе остается еще несколько «зимних» мест. Это Таловский район и Борисоглебск.

Кстати, по сообщению Воронежского заповедника, перелетные птицы активно прилетают в регион — вслед за грачами и клинтухами прилетели канюки, появились первые серые журавли и серые цапли.

Ранее сообщалось, что на этой рабочей неделе будет преимущественно облачно и пойдет мокрый снег.

Фото Воронежского заповедника

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