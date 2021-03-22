В маске с надписью FCKNG QRNTN Лавров фотографируется в Китае
В маске с шутливой надписью FCKNG QRNTN (чертов карантин) сфотографировался в Китае министр иностранных дел Сергей Лавров.
Как сообщает РИА Новости, черную маску накануне журналисты подарили главе внешнеполитического ведомства на День рождения.
В Китае Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.
После чего глава российской дипломатии нанесет визит в Южную Корею.
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