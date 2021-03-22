На два месяца, до 20 мая арестовал Басманный суд Москвы губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Как сообщает «Интерфакс», Белозерцеву 22 марта СКР предъявил обвинение в получении взятки. По этой же статье обвиняются глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, его жене Евгения, Геннадий Марков, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и Федор Федотов.

Обвинение ходатайствовало об аресте всех шестерых.

Напомним, что у обвиняемого в получении взятки губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева при обыске следователи нашли около полумиллиарда рублей наличными.

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