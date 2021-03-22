Губернатора Пензенской области Белозерцева арестовали на два месяца
На два месяца, до 20 мая арестовал Басманный суд Москвы губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
Как сообщает «Интерфакс», Белозерцеву 22 марта СКР предъявил обвинение в получении взятки. По этой же статье обвиняются глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, его жене Евгения, Геннадий Марков, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и Федор Федотов.
Обвинение ходатайствовало об аресте всех шестерых.
Напомним, что у обвиняемого в получении взятки губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева при обыске следователи нашли около полумиллиарда рублей наличными.
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