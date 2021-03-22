В рамках партпроекта «Детский спорт» парламентарии подарили спортшколе профессиональные мячи и вручили благодарности

Депутаты от «Единой России» Воронежской областной Думы Ольга Ортина и Артем Копылов организовали встречу юных волейболисток, воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва по волейболу имени Владимира Паткин» с прославленной воронежской спортсменкой, олимпийской чемпионкой 1980 года, чемпионкой Европы, 5-кратной чемпионкой СССР, заслуженным мастером спорта СССР Ириной Макогоновой. Встреча прошла в рамках акции «Звезды спорта детям», которая реализуется по партийному проекту «Единой России» «Детский спорт».

Ирина Макогонова пообщалась с девочками и их тренерами, обсудила нюансы тренировочного процесса, посмотрела, как играют юные волейболистки и дала несколько профессиональных советов. В свою очередь спортсменки расспросили олимпийскую чемпионку о том, как она готовилась к серьезным соревнованиям, в том числе к Олимпиаде.

«Для меня очень волнительная эта встреча. Когда я встречаюсь с юными волейболистками, я вспоминаю себя в этом возрасте. Это общение просто необходимо и для нас, и для детей. Такие уроки – прекрасная возможность общаться спортсменам разного поколения, делиться своим опытом, узнавать потребности нынешнего поколения. Я благодарна всем этим девочкам за то, что они выбрали волейбол и занимаются им профессионально и желаю удачи и побед», — рассказала Ирина Макогонова.

Ольга Ортина и Артем Копылов подготовили для юных спортсменок подарки. Парламентарии предали команде профессиональные спортивные мячи, а также вручили юным волейболисткам и их тренерам благодарственные грамоты от партпроекта «Детский спорт». Депутаты поблагодарили за помощь в организации мероприятия и Ирину Макогонову.

«В работе депутатов одно из важных направлений это поддержка и развитие детского спорта, в том числе спорта высоких достижений. Сегодня мы провели очередную встречу с юными воронежскими спортсменами, оказали им помощь. И в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт» будем и дальше активно работать в этом направлении», — отметил Артем Копылов.

«Акция «Звезды спорта детям» направлена на то, чтобы ребята, начиная свою спортивную карьеру могли пообщаться со звездами спорта, которые уже прошли этот путь. Профессионалы делятся своим опытом с ними, дают наставления и советы. Это же очень ценно. Акция в нашем регионе будет продолжаться. Уже запланировано несколько встреч и очень приятно что мои коллеги депутаты подключаются к ней и оказывают помощь, поддерживают юных спортсменов», — подчеркнула председатель Общественного совета партийного проекта «Детский спорт» в регионе Ольга Ортина.

По словам Ольги Ортиной, уже запланированы встречи воронежских юниоров с победителями мировых чемпионатов по легкой атлетике.

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