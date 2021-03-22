23-летнего жителя Ольховатского района будут судить в Воронежской области за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Как сообщает пресс-службе регионального СУ СКР, парень весной прошлого года сделал на мобильный телефон интимный снимок своей 17-летней подруги.

Позже молодые люди перестали встречаться. Но обвиняемый затаил обиду на девушку. Чтобы ей хоть как-то отомстить, парень отослал интимную фотографию «бывшей» одному из пользователей соцсети.

За это следователи и привлеки его к ответственности по ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Свою вину в ходе следствия мститель признал. Теперь степень его вины определит районный суд.

Фото СУ СКР по Воронежской области

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