31 марта 2021 года состоится II Воронежский Экспортный Форум
В целях повышения эффективности поддержки экспортно ориентированных организаций Воронежской области, департаментом предпринимательства и торговли Воронежской области совместно с АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области» будет организован II Воронежский экспортный форум.
Форум будет проходить в офлайн (Отель MarriottVoronezh, конференц-зал Сапфир 1) и онлайн форматах (Zoom). Начало в 10:00 часов.
Участие в Форуме – бесплатное!
В рамках Форума предполагается обсуждение следующих вопросов:
1) Государственные механизмы поддержки экспорта.
2) Экспортный маркетинг: поиск покупателя в странах ЕС, ЕАЭС и Азии.
3) Перспективы российских товаров и услуг на зарубежных рынках: мнение байеров
4) Сертификация продукции при экспорте.
5) Экспорт через eCommerce.
6) Кросс-культурные особенности и деловой этикет в экспортной деятельности.
Ознакомиться с подробной программой и зарегистрироваться на Форум можно по ссылке — II Воронежский экспортный форум (veta.ru)
Приглашаем представителей всех экспортно ориентированных организаций Воронежской области к участию в Форуме!
Контактные данные: +7 (473) 2-100-501, +7 (960) 128-43-71
E-mail: exporterveta@mail.ru
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.