В целях повышения эффективности поддержки экспортно ориентированных организаций Воронежской области, департаментом предпринимательства и торговли Воронежской области совместно с АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области» будет организован II Воронежский экспортный форум.

Форум будет проходить в офлайн (Отель MarriottVoronezh, конференц-зал Сапфир 1) и онлайн форматах (Zoom). Начало в 10:00 часов.

Участие в Форуме – бесплатное!

В рамках Форума предполагается обсуждение следующих вопросов:

1) Государственные механизмы поддержки экспорта.

2) Экспортный маркетинг: поиск покупателя в странах ЕС, ЕАЭС и Азии.

3) Перспективы российских товаров и услуг на зарубежных рынках: мнение байеров

4) Сертификация продукции при экспорте.

5) Экспорт через eCommerce.

6) Кросс-культурные особенности и деловой этикет в экспортной деятельности.

Ознакомиться с подробной программой и зарегистрироваться на Форум можно по ссылке — II Воронежский экспортный форум (veta.ru)

Приглашаем представителей всех экспортно ориентированных организаций Воронежской области к участию в Форуме!

Контактные данные: +7 (473) 2-100-501, +7 (960) 128-43-71

E-mail: exporterveta@mail.ru

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