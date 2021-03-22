Традиционно с наступлением весны и достаточно стабильного температурного режима возникает необходимость оперативной уборки с улично-дорожной сети песка, оставшегося после зимней противогололедной обработки.

— В соответствии с распоряжением главы города Вадима Кстенина, мы активизировали эти работы и формируем задания комбинату благоустройства таким образом, чтобы в максимально короткие сроки очистить магистральные улицы от остатков песка, — сказал руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников.

Так ежедневно производится подметание проезжей части и тротуаров комбинированным дорожными машинами и малогабаритной техникой. Затем из «прилотковой зоны» пескосмет убирается механическим способом и вручную.

Эту работу в круглосуточном режиме выполняют десятки средств механизации и дорожных рабочих.

Отметим, что только с начала марта с дорог и тротуаров Ленинского района вывезено 2047 т пескосмета.

Кроме того в плановом порядке специалисты районного комбината благоустройства занимаются переводом специализированной техники на весеннее-летний режим эксплуатации. Пескоразбрасыватели и снегоуборочные машины переоборудуются в поливомоечные, проводятся необходимые регламентные работы и консервация зимних агрегатов.

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