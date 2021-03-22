С 22 марта глава Воронежской области Александр Гусев ушел в отпуск.

Как сообщает «Горком36», на хозяйстве остался заместитель губернатора Виталий Шабалатов, который будет руководить регионом до 11 апреля.

— Безусловно, – сообщил он, – продолжу держать на личном контроле все важные вопросы социально-экономического развития Воронежской области, — сказал губернатор перед уходом на отдых.

Глава региона заверил, что вопросы воронежцев не останутся без ответа. Жалобы можно подавать в комментариях в соцсети «ВКонтакте» на странице областного правительства.

Как сообщает «Горком36», Виталий Шабалатов встретит свой 47-й день рождения (9 апреля) фактически на посту главы области.

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