К госнаградам причастных к разработке вакцин от коронавируса поручил представить президент России Владимир Путин.

Как сообщает РИА Новости, глава государства также посоветовал вице-премьеру Татьяне Голиковой подумать над материальным поощрением ученых.

— Прошу министра здравоохранения представить предложения. Я услышал, некоторые сотрудники наших научных центров, которые работали в плане разработки этих вакцин, уже представлены к государственным наградам. Но мы услышали сегодня, что над этой проблемой трудились сотни людей, поэтому подумайте еще раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам, — сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса.

Президент поручил также подумать и о материальном поощрении.

— Татьяна Алексеевна (Голикова — ред.), попрошу Вас вместе с министром финансов подумать не только о государственных наградах, но и о материальном поощрении, — добавил Путин.

Фото сайта kremlin.ru

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