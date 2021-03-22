Создателей вакцины от COVID-19 Путин поручил представить к госнаградам
К госнаградам причастных к разработке вакцин от коронавируса поручил представить президент России Владимир Путин.
Как сообщает РИА Новости, глава государства также посоветовал вице-премьеру Татьяне Голиковой подумать над материальным поощрением ученых.
Президент поручил также подумать и о материальном поощрении.
— Татьяна Алексеевна (Голикова — ред.), попрошу Вас вместе с министром финансов подумать не только о государственных наградах, но и о материальном поощрении, — добавил Путин.
Фото сайта kremlin.ru
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.