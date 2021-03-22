Владимир Путин сделает прививку от коронавируса 23 марта. Об этом он рассказал на совещании о наращивании производства вакцин и ходе вакцинации, Мероприятие с разработчиками вакцин проходило в онлайн-режиме 22 марта.

Как сообщает ТАСС, президент вакцинируется во вторник одной из трех российских вакцин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не раскрыл при этом какой препарат будет использован.

— Все они хорошие и надежные, — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что вакцинация Путина от коронавируса не будет публичным мероприятием, как это делали политики в некоторых других странах. «Нет, мы не ожидаем, что это будет публичное мероприятие», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков неоднократно сообщал журналистам, что Путин сам сообщит о решении вакцинироваться от COVID-19. При этом пресс-секретарь главы государства отмечал, что спрос на прививки от новой инфекции у россиян и так высокий.

На этом же совещании Владимир Путин поручил наградить причастных к разработке вакцин от коронавируса.

Глава государства также посоветовал вице-премьеру Татьяне Голиковой подумать над материальным поощрением ученых.

Фото kremlin.ru

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