Сделать прививку от коронавируса Путин намерен 23 марта
Владимир Путин сделает прививку от коронавируса 23 марта. Об этом он рассказал на совещании о наращивании производства вакцин и ходе вакцинации, Мероприятие с разработчиками вакцин проходило в онлайн-режиме 22 марта.
Как сообщает ТАСС, президент вакцинируется во вторник одной из трех российских вакцин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не раскрыл при этом какой препарат будет использован.
— Все они хорошие и надежные, — сказал представитель Кремля.
Ранее Песков неоднократно сообщал журналистам, что Путин сам сообщит о решении вакцинироваться от COVID-19. При этом пресс-секретарь главы государства отмечал, что спрос на прививки от новой инфекции у россиян и так высокий.
На этом же совещании Владимир Путин поручил наградить причастных к разработке вакцин от коронавируса.
Глава государства также посоветовал вице-премьеру Татьяне Голиковой подумать над материальным поощрением ученых.
Фото kremlin.ru
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