После скандала об избиениии уволился по собственному желанию офицер-воспитатель воронежской кадетской школы
Валерий Карпов, офицер-воспитатель воронежской кадетской школы им. Суворова, уволился из учебного учреждения по собственному желанию, после скандала с избиением.
Как сообщает «Горком36», региональное СУ СКР после проверки сообщения от матери ученика, возбудил в феврале уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Женщина пожаловалась на избиение сына.
В беседе с корреспондентом издания Валерий Карпов сообщил, что не избивал воспитанников, однако полностью вину не отрицал, пояснив, что старался воспитать «трудных подростков», у которых нет отцов. Офицер считает, что найдется немало родителей и кадетов, который выступят в его защиту в суде.
Кстати, через несколько дней после инцидента родители учащихся кадетской школы им. Суворова выступили в поддержку образовательного учреждения.
Фото СУ СКР по Воронежской области
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