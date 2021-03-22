Валерий Карпов, офицер-воспитатель воронежской кадетской школы им. Суворова, уволился из учебного учреждения по собственному желанию, после скандала с избиением.

Как сообщает «Горком36», региональное СУ СКР после проверки сообщения от матери ученика, возбудил в феврале уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Женщина пожаловалась на избиение сына.

В понедельник, 22 марта, Железнодорожный районный суд предъявил Карпову обвинение по по ст. 156 УК РФ, передают «Вести Воронеж».

В беседе с корреспондентом издания Валерий Карпов сообщил, что не избивал воспитанников, однако полностью вину не отрицал, пояснив, что старался воспитать «трудных подростков», у которых нет отцов. Офицер считает, что найдется немало родителей и кадетов, который выступят в его защиту в суде.

Кстати, через несколько дней после инцидента родители учащихся кадетской школы им. Суворова выступили в поддержку образовательного учреждения.



Фото СУ СКР по Воронежской области

...