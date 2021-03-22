Дмитрия Ендовицкого 22 марта переизбрали ректором Воронежского государственного университета на третий срок.

По данным сайта «Горком36», соперниками Ендовицкого на пост главы вуза, были декан факультета РГФ Ольга Борискина и декан экономического факультета Павел Карпухин.

Всего в выборной конференции приняли участие 205 делегатов. Борискина снялась с голосования, Ендовицкий набрал 179 голосов, Канапухин – 15.

Фото пресс-службы ВГУ

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