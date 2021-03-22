Дмитрий Ендовицкий переизбран на пост ректора ВГУ
Дмитрия Ендовицкого 22 марта переизбрали ректором Воронежского государственного университета на третий срок.
По данным сайта «Горком36», соперниками Ендовицкого на пост главы вуза, были декан факультета РГФ Ольга Борискина и декан экономического факультета Павел Карпухин.
Всего в выборной конференции приняли участие 205 делегатов. Борискина снялась с голосования, Ендовицкий набрал 179 голосов, Канапухин – 15.
Фото пресс-службы ВГУ
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