Компанию из США фонд прямых инвестиций России заподозрил в нарушении патента на производство «Спутника V».

Как сообщает РИА Новости, об этом 22 марта доложил президенту Владимиру Путину глава фонда Кирилл Дмитриев.

Не исключается, что американцы при производстве вакцины используют российские технологии, нарушая интеллектуальные права российских разработчиков.

Руководитель РФПИ пояснил, что у препарата «очень сильная патентная защита», так как его разработчики подали необходимые заявки раньше других.

«Возможно, одна из американских компаний, которые производят вакцину, нарушает наши патенты. Мы уведомили эту компанию, хотим с ними начать диалог», — добавил Дмитриев.

Он подчеркнул, что РФПИ не собирается в условиях пандемии требовать какие-либо деньги с фирмы из США, но будет «серьезно относиться к защите <…> интеллектуальных прав».

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