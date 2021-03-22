Власти Воронежской области опубликовали список 52 аварийных домов, 1400 жителей которых расселят до конца 2022 года.

Сообщается, что людям выделят новые квартиры. 9 домов, откуда жильцы будут расселяться, находятся в Воронеже.

Список домов:

улица Майская, 6, 8;

переулок Солнечный, 9;

улица Солнечная, 24;

улица Черняховского, 10;

улица Электросигнальная, 4;

улица Революции 1905 года, 14;

улица 45 Стрелковой Дивизии, 12;

проспект Труда, 9.

Также из аварийного жилья переедут жители еще 12 населенных пунктов Воронежской области.

По информации департамента ЖКХ, в 2021 году за деньги федерального и областного бюджетов предполагается построить новые многоквартирные дома (МКД) взамен аварийных в семи населенных пунктах: Павловске, Новохоперске, Поворино, Россоши, Семилуках, Таловой и Стрелицком городском поселении.

– Чтобы мы смогли выполнить обязательства по досрочному переселению граждан и эффективно распорядиться выделяемыми средствами, органы местного самоуправления должны немедленно активизироваться: подготовить проекты строительства и провести аукционы на определение подрядных организаций. Будем стремиться к тому, чтобы возведение новостроек для переселенцев стартовало не позднее начала этого лета, – подчеркнул глава департамента Максим Зацепин.

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