В Воронежской области опубликовали список аварийных домов под расселение до конца 2022 года
Власти Воронежской области опубликовали список 52 аварийных домов, 1400 жителей которых расселят до конца 2022 года.
Сообщается, что людям выделят новые квартиры. 9 домов, откуда жильцы будут расселяться, находятся в Воронеже.
улица Майская, 6, 8;
переулок Солнечный, 9;
улица Солнечная, 24;
улица Черняховского, 10;
улица Электросигнальная, 4;
улица Революции 1905 года, 14;
улица 45 Стрелковой Дивизии, 12;
проспект Труда, 9.
Также из аварийного жилья переедут жители еще 12 населенных пунктов Воронежской области.
По информации департамента ЖКХ, в 2021 году за деньги федерального и областного бюджетов предполагается построить новые многоквартирные дома (МКД) взамен аварийных в семи населенных пунктах: Павловске, Новохоперске, Поворино, Россоши, Семилуках, Таловой и Стрелицком городском поселении.
– Чтобы мы смогли выполнить обязательства по досрочному переселению граждан и эффективно распорядиться выделяемыми средствами, органы местного самоуправления должны немедленно активизироваться: подготовить проекты строительства и провести аукционы на определение подрядных организаций. Будем стремиться к тому, чтобы возведение новостроек для переселенцев стартовало не позднее начала этого лета, – подчеркнул глава департамента Максим Зацепин.
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