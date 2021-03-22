В ответ на «нотации» Евросоюза о правах человека Китай ввел против ЕС жесткие санкции.

Как пишет Lenta.ru, Китай пообещал принять и дальнейшие решительные меры, если Евросоюз не прекратит вмешиваться во внутренние дела КНР и использовать двойные стандарты, заявило Министерство иностранных дел Китая.

— Китайская сторона настоятельно призывает ЕС осознать серьезность своих ошибочных действий, исправить свои ошибки, прекратить читать нотации другим о правах человека и вмешиваться во внутренние дела, прекратить жонглировать лицемерными двойными стандартами и не идти по ошибочному пути все дальше, иначе китайская сторона примет дальнейшие решительные меры, процитировали МИД Китая РИА Новости.

Спустя некоторое время Пекин объявил о введении санкций в отношении 10 индивидуальных лиц и четырех организаций из Брюсселя. В МИД отметили, что подобные обвинения идут вразрез с международным правом и подрывают авторитет Китая. В ведомстве пообещали, что введут еще более жесткие санкции, если в ЕС продолжат выступать с обвинениями.

Ранее Reuters писало, что главы МИД ЕС также согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список. Их обвиняют в нарушении прав человека в связи с преследованием мусульман-уйгуров.

Фото pixbay.com

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