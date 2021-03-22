В понедельник, 22 марта, глава Ленинского района Сергей Ситников провел рабочее совещание, где основным вопросом повестки стало обсуждение правил поведения на водных объектах и способах их распространения среди населения.

В совещании приняли участие руководители органов ТОС, общественные активисты, сотрудники управы района.

Главный специалист по ГОиЧС Михаил Родин рассказал присутствующим об особенностях весенних природных явлений, правилах поведения у водоемов и опасностях, которые следуют за беспечным отношением к собственным жизни и здоровью, проинструктировал, что делать в критических ситуациях и раздал соответствующие памятки.

В частности следует знать, что под воздействием весеннего солнца лёд становится рыхлым и непрочным, хотя внешне он кажется крепким. На таком льду можно легко провалиться, так как весенний лед резко отличается от осеннего или зимнего. Если осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. Особенно, это касается детей. Недопустимы игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину, удаляться от берега очень опасно.

В случае если несчастье все же произошло, и вы провалились — не впадайте в панику, сбросьте с себя тяжелую обувь и одежду, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой, обопритесь о край полыньи, медленно ложась на живот или спину. Переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлекает под лёд. Старайтесь без резких движений выбраться на лёд, заползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив. Воспользуйтесь плавающими поблизости или возвышающимися над водой предметами. Выбравшись из полыньи, откатитесь от неё и ползите в ту сторону, откуда пришли. В дальнейшем попросите оказать Вам помощь, или найти ближайшее теплое помещение.

— Весенний лёд беспечности не прощает. В этот период на водоемах происходит немало несчастных случаев с людьми из-за невыполнения элементарных правил предосторожности. Недавний случай в пригороде тому подтверждение. Прошу всех ответственных лиц принять все возможные меры к распространению предоставленных памяток, — подвел итог Сергей Ситников.

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