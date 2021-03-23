О риске подорожания бензина на 14 процентов заявил НТС
До конца года цены на бензин в рознице могут вырасти выше инфляции. В худшем случае на 14 %.
Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на соответствующее письмо Независимого топливного союза (НТС) главе российского правительства Михаилу Мишустину.
Причинами такого роста, по данным «Известий», стало повышение акцизов на дизтопливо и бензин, что повлекло биржевой рост цен топлива и привлекательности топливного экспорта.
В организации уточнили, что с конца марта рынок входит в сезон повышенного спроса. По мнению авторов письма, это увеличивает вероятность выхода за пределы инфляции по образцу 2018 года.
Минэнерго связало подорожание бензина с сезонным спросом и морозами
Специалисты НТС предложили в качестве мер по противодействию росту цен на топливо снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер и увеличить нормативы обязательных объемов реализации на бирже до 25 процентов от производства по бензинам и 15 процентов по дизелю. Президент НТС Павел Баженов в беседе с изданием пояснил, что эти меры «балансируют друг друга».
«С одной стороны, создается фискальный стимул для роста объемов производства, с другой — объемы не уходят на экспорт, а идут на внутренний рынок», — заключил он.
В Минэнерго газете заявили, что что проработают предложения НТС при получении соответствующего поручения из правительства.
Фото pixbay.com
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