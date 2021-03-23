В зоопарке Воронежа два бурых медведя Маша и Умка вышли из зимней спячки.

Об этом рассказала сотрудник зоопарка Светлана Нефедова агентству ТАСС.

По ее словам, Умку сегодня попробуют покормить — медведь пока «раскачивается». Зоологи слушают его урчание. Маша выглядит поактивнее. Медведи в этом году проснулись на 3 недели позже, чем в прошлом.

Биологи напомнили, что Маша и Умка являются старейшими животными в зоопарке. Самка живет здесь 18 лет, а самец – 28 лет.

Сам Воронежский зоопарк открыт с 1994 года.

Фото Умки, vk.com/zooparkvrn

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