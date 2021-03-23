Находившаяся в тяжелом состоянии после схода лавины в Мурманской области 13-летняя девочка, кончалась.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.

В СУ рассказали:

— От следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребенка.

Снежная лавина сошла 22 марта в Мурманской области в Хибинах. Туда отправилась группа туристов из 16 человек. В результате происшествия под снегом оказалась девочка 2008 года рождения. Остальные туристы не пострадали. Для того чтобы вывезти ребенка спасатели отправили вертолет.

По факту гибели девочки следователи возбудили уголовное дело.

Фото pixbay.com

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