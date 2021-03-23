Пострадавшего в хоккейном матче в Воронеже 11-летнего школьника выписали из больницы.

В пресс-службе департамента здравоохранения региона рассказали, что мальчика направили на амбулаторное лечение. Динамика у пациента положительная.

Ребенок получил травму на игре «Бурана» и «Созвездия». Юный спортсмен так яростно боролся за шайбу, что сильно врезался в борт. Хоккеист несколько минут лежат на льду, пока ему оказывали помощь, после чего, его увезла скорая.

Пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в нейрохирургическое отделение детской больницы.

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