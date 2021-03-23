Пострадавшего в матче в Воронеже 11-летнего хоккеиста выписали из больницы
Пострадавшего в хоккейном матче в Воронеже 11-летнего школьника выписали из больницы.
В пресс-службе департамента здравоохранения региона рассказали, что мальчика направили на амбулаторное лечение. Динамика у пациента положительная.
Ребенок получил травму на игре «Бурана» и «Созвездия». Юный спортсмен так яростно боролся за шайбу, что сильно врезался в борт. Хоккеист несколько минут лежат на льду, пока ему оказывали помощь, после чего, его увезла скорая.
Пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в нейрохирургическое отделение детской больницы.
...
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.