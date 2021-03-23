6 тысяч новых комплектов вакцины от коронавируса «Спутник V» поступит в Воронежскую область сегодня, 23 марта.

Как пишет «Горком36», теперь более 10 тыс. комплектов двухкомпонентных доз препарата станут доступными для вакцинации населения.

Напомним, что в связи с нехваткой вакцины в некоторых пунктах региона иммунизация была приостановлена, а желающих привиться записывали в листы ожидания. Теперь же, по сообщению ЦУРа, все пункты вакцинации готовы к приему новой и последующих партий препарата.

В то же время власти рекомендуют записаться на вакцинацию заранее – дабы не тратить время на оформление документов потом. В Центре управления рекомендуют гражданам, у которых возникли проблемы с записью в листе ожидания, обратиться в департамент здравоохранения области через портал «Госуслуги», через раздел «Общественная приемная» на сайте департамента, либо по «горячей линии» — 212 – 61 – 79.

В данным ЦУР, с начала кампании по вакцинации Воронежская область получила 120 тыс. доз препарата. Прививку от ковида получили 114 тыс. жителей области, из них 84 тыс. – и второй компонент вакцины.

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