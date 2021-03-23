Аномальной теплым обещает быть апрель в Центральной России в этом году.

Но, как сообщает глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд, «взрывного» весеннего тепла ожидать не стоит до конца марта.

Этот прогноз, вероятнее всего, сбудется, считает главный воронежский метеоролог Александр Сушков. Правда, более детальный прогноз на апрель появится только в самом конце марта.

Ранее сообщалось о том, что метеорологическая весна в Воронеже уже наступила. Причем, на 2 недели раньше обычного срока. А в Воронежском зоопарке вчера, 22 марта, вышли из спячки медведи. Правда, про то, что «травка зеленеет и солнышко» блестит» говорить пока рано.

Фото «Вести ПК»

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