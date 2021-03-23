58 новых низкопольных автобусов большой вместимости будут приобретены предприятием «Воронежпассажиртранс» по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в 2021. Вторую заявку городских властей одобрило министерство транспорта.

Напомним, что первая партия из 62 автобусов Воронеж получил еще в прошлом году.

— Требования к заявкам были очень серьезными – эксперты оценивали комплекс мер, реализуемых для развития городского пассажирского транспорта, — прокомментировал событие губернатор Александр Гусев. -Наши заявки были очень хорошо проработаны, что также неоднократно отмечалось на федеральном уровне, — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, Воронежская область остается второй год подряд лидером среди регионов России по количеству одобренного Минтрансом приобретаемого на льготных условиях подвижного состава.

Автобусы, как и в прошлом году, приобретаются по цене ниже заявленной, даже с учетом лизинга. Начальная цена контракта была 954, 6 млн рублей.

– Вторая партия новых автобусов, как и первая, вместо почти миллиарда рублей обойдется Воронежу вдвое дешевле – в 501, 2 млн рублей, — рассказал глава города Вадим Кстенин. — В ближайшее время после соблюдения необходимых технических процедур с ГТЛК будет заключен контракт.

Муниципалитету, благодаря участию в нацпроекте, удалось взять на себя самую сложную задачу в программе обновления – приобрести автобусы большой вместимости, наиболее дорогостоящие, в которых горожанам будет комфортно ездить.

— Если заявочная кампания будет объявлена и на следующий год, мы также примем в ней участие, и если будет предоставлена такая возможность, то уже для приобретения дополнительных единиц электротранспорта, – пообещал Вадим Кстенин.

Воронеж, благодаря участию в нацпроекте, обновит 140 больших автобусов. По итогам двух заявок для «Воронежпассажиртранса» будет куплено 120 единиц и в результате дозаявочной кампании для ООО ТК «Автолайн+» — 20 единиц.

– Вторая партия новых низкопольных автобусов будет распределена на магистральные маршруты новой маршрутной сети – №№ 8, 9КС и 49, — рассказал глава города. — Сейчас они обслуживаются частными перевозчиками, но по истечении действующих контрактов – с 1 апреля в рамках реализации транспортной реформы – будут переданы на обслуживание муниципальному перевозчику, – сообщил Вадим Кстенин.

Магистральный маршрут № 49 с малого и среднего класса, который сейчас работает на направлении, будет полностью переведен на большой. По многочисленным просьбам горожан маршрут не будет менять действующую схему движения, а продолжит работу от остановки «Студгородок ВПИ» до остановки «Завод ГОО». При этом он не будет следовать к улице Антонова-Овсеенко.

Как уже сообщалось ранее, приобретенных в рамках нацпроекта первая партия автобусов, обслуживает маршруты 9КА «Кольцовский сквер – Автовокзал» (кольцевой), 6 «Озерки – Тенистый (облтубдиспансер)», 14В «Больница №8 – Боровое».

Заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров рассказал, что в новой маршрутной сети муниципальной транспортной компанией будут обслуживаться формирующие транспортный каркас сети 8 магистральных автобусных маршрутов, включая заявленные в нацпроекте «БКАД».

— В случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций муниципальное предприятие сможет обеспечить бесперебойную работу транспорта, — подчеркнул Захаров.

Уже конце марта – начале апреля ожидается поставка второй партии новых автобусов — работающих на газомоторном топливе о ЛиАЗов. Автобусы оборудованы для маломобильных граждан и полностью отвечают требованиям современной городской среды.

Фото пресс-службы мэрии Воронежа

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