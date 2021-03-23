Казенное учреждение «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» ликвидировано в Воронеже. Губернатор Гусев 19 марта подписал соответствующее постановление.

Как сообщает «Горком36», из краткого документа следует, что областной департамент экономразвития (учредитель АИР) должен в трехдневный срок внести в единый государственный реестр юрлиц запись об упразднении Агентства. Сам же департамент назван правопреемником учреждения, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

Агентство по инновациям и развитию было создано в Воронеже в 2011 году тогдашним губернатором Алексеем Гордеевым. Долгое время его возглавлял соратник Гордеева Владимир Логинов. После того, как оба поменяли место работы, в руководстве АИР возникла чехарда, закономерно приведшая к ликвидации.

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