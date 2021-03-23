Областное «Агентство инноваций и развития» ликвидировал воронежский губернатор
Казенное учреждение «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» ликвидировано в Воронеже. Губернатор Гусев 19 марта подписал соответствующее постановление.
Агентство по инновациям и развитию было создано в Воронеже в 2011 году тогдашним губернатором Алексеем Гордеевым. Долгое время его возглавлял соратник Гордеева Владимир Логинов. После того, как оба поменяли место работы, в руководстве АИР возникла чехарда, закономерно приведшая к ликвидации.
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