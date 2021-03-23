Круглый стол «Риски и угрозы дестабилизации ситуации в Воронежском регионе в условиях нового противостояния Россия-НАТО» состоялся в областном центре 18 марта.

В мероприятии приняли участие воронежские представители общественности, политологи, журналисты, члены политических партий.

Участник круглого стола обсудили основные угрозы и риски возможные для региона в условиях резкого обострения международных отношени.

Как пишет портал «Геополитика», сегодня агрессивные действия против нашей страны не обязательно включают в себя ведение военных действий, хотя и не исключают их — например, в Сирии и на Донбассе. Враждебное воздействие может быть направлено на любую точку России, на инфраструктуру, население, экономику, экологию, массовую культуру. Сегодня, провоцируя гражданский конфликт в среде противника, можно причинить ему больший вред, чем при взрыве танков и авианосцев, а подорвав экономику, можно парализовать противника вплоть до поражения.

Воронежский регион — важный регион, позволяющий контролировать окружающее пространство, в нашем случае это практически всё ЦЧО — как при военном конфликте НАТО с Россией (согласно которому ещё в годы Холодной войны планировалось нанести многочисленные ядерные удары), так и в сценарии дестабилизации страны невоенными методами.

Крупный промышленный и транспортный центр, связывающий юг страны и её центр, обладающий многочисленным населением (город вместе с агломерацией, по некоторым подсчётам, достигает полутора миллионов человек), имеющий важное значение как одна из опорных точек для контроля над страной. Воронеж — один из крупнейших городов в ближайшей транспортной доступности к Москве (наряду с Санкт-Петербургом), который способен быть опорной точкой для оказания влияния на столицу.

Воронеж уже пытались использовать как опорную точку для установления контроля над целым регионом в нулевые годы, в рамках приведения к контролю над городом “троянского” руководителя и дестабилизации ситуации за счёт массовых протестов, в том числе с помощью экологии. Не стоит забывать и про близость к Украине, которая используется как плацдарм для провокаций против России.

В связи с высоким риском начала военных действий на Донбассе необходимо думать и о таком сценарии действий, при котором Воронежский регион напрямую окажется в зоне военных действий с участием регулярных и нерегулярных (диверсионно-террористических) объединений противника.

Дмитрий Георгиевич Ламсадзе, директор центра межрегиональных исследований ВГУ, доцент кафедры регионоведения и экономики зарубежных стран факультета международных отношений ВГУ, к.э.н.

Современное противостояние России и Запада негативным образом влияет на национальную экономику и формирует новые риски, вызовы и угрозы социально-экономической устойчивости российских регионов. На фоне общемировых шоков, вызванных пандемией Ковид-19, волатильности мировых цен на нефть, падения деловой активности в мировой экономике, Россия испытывает дополнительные проблемы в связи с постоянным расширением санкционного давления на неё со стороны Запада. Оценивая последствия комплекса этих негативных факторов для Воронежской области, необходимо отметить, что наиболее чувствительной сферой для экономики региона является её внешнеэкономическая деятельность, и в первую очередь — падение внешней торговли как со странами дальнего, так и ближнего зарубежья. Внешнеторговый оборот области за период январь-сентябрь 2020 года составил 1437,1 млн. долларов США и сократился к соответствующему периоду 2019 года на 8,4%. При этом, экспорт сократился на 20,2% ( 724 млн. долларов США) за счет поставок в страны дальнего зарубежья на 27,1% и на 10,2% в страны СНГ. Следует отметить, что доля экспорта (экспортная квота) в структуре ВРП Воронежской области на самом деле характеризует низкую международную конкурентоспособность и деловую активность регионального бизнеса на внешних рынках, так как составляет всего 10,5% ( по расчетам 2018 года ) и соответственно в 2020 году за счет общего падения экспорта ориентировочно составит значение около 9.4%.

Учитывая неблагоприятный и долгосрочный характер внешних угроз для региональной экономики, необходимо пересмотреть основные положения Стратегии развития Воронежской области на период до 2035 года и перейти к мобилизационному сценарию, основывающемуся на объективно складывающейся ситуации ограниченности имеющихся возможностей и потенциале располагаемых внутренних ресурсов. Одним из наиболее серьезных вопросов данной стратегии является формирование новой социально-экономической политики в регионе, обеспечивающей приоритетную поддержку и развитие сфер производства товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимостью, степенью переработки и инноваций, в том числе имеющих значительный экспортный потенциал. Одним важным разделов данного мобилизационного сценария должно стать проведение серьезной административной реформы на региональном уровне по сокращению и оптимизации разросшегося административно- управленческого аппарата и его разнообразных функциональных подразделений, которые не соответствуют реалиям складывающейся ситуации и не способны эффективно и оперативно решать задачи социально-экономической стабилизации и развития региона.

Владимир Игоревич Сапунов, доктор филологических наук, профессор

У украинцев и их хозяев чешутся руки начать наступление. Но, увы, Россия не вмешаться никак не может, а Украина никак не может не проиграть. К сожалению, это очень хорошо понимают западные хозяева Украины — просто так подарков в виде лобовой атаки на Донбасс никто делать не будет. Тем более перед сентябрьскими выборами. Кремль прекрасно понимает, что его власть держится не на лизоблюдах-приспособленцах, а на патриотическом большинстве — слева и справа — лояльном власти именно из-за внешней политики. Патриотическое большинство готово будет многое стерпеть (и критиковать неолиберальную деятельность правительства), но гибель интересов России в Малороссии — никогда.

Украина действительно серьёзно готовится к войне, но создаётся впечатление, что ещё не придумала как начать ее. Вмешательство России неизбежно принесёт Украине большой территориальный ущерб — по меньшей мере, восстановление Донецкой и Луганской областей в границах до лета 2014 года, по большей — потеря дополнительных территорий на Юго-Востоке (причин и поводов украинская власть создала пруд пруди). По-хорошему, Россия не должна ограничиваться только защитой ЛДНР, в случае агрессии необходимы удары по ключевым объектам на всей территории Украины — как по военным (включая базы подготовки нацбатальонов, офисы националистических организаций и тому подобное), так и по инфраструктурным. Тем более перед выборами — когда рейтинг правящей партии невысок — из объективных и субъективных экономических причин.

Прямое вмешательство в конфликт НАТО практически исключено, как исключено и то, что НАТО в случае начала войны не будет оказывать Украине серьёзную помощь инструкторами и техникой. Что в желании США и их союзников по НАТО окажется сильнее — стремление организовать грандиозную провокацию или боязнь военного поражения и потери ей территорий — и определит, начнётся ли война и когда.

Лысков Антон Юрьевич, руководитель Центра защиты прав граждан Воронежской области Справедливая Россия, сопредседатель ВОПОО «Наш Регион»

Власть должна слышать мнение людей. Для этого существуют некоммерческие организации, которые доносят мнение людей до власти, являясь как бы модератором отношения между обществом и властью, и доверие органов власти к некоммерческим организациям должно расти, а иногда власть даже должна эти функции передавать некоммерческим организациям.

Понятно, что люди, представляющие данные НКО, организации, должны быть не только компетентны, но и выверены временем в рамках того, что они несут неразрушающие воздействия на Социум — а именно, созидающее, и желание что-то изменить в лучшую сторону, создавая, а не разрушая.

Если людей не слышать и не говорить с ними, и ничего не предлагать, создается эффект «скороварки» с невыпущенным паром.

Алексей Иванов, журналист

Происходящее в последнее время ухудшение российско-украинских отношений несет прямую угрозу стабильности Воронежской области. В первую очередь, это связанно с приграничным расположением региона. Который, в случае обострения ситуации, может стать местом, куда устремятся беженцы. А также, возможно, развернут свою деятельность украинские разведывательно-диверсионные группы. Кроме этого, необходимо помнить, что на Украине достаточно давно формируется общественное мнение относительно того, что значительная часть Черноземья России является этнически украинской территорией. Об этом учат на уроках истории и географии в украинских школах. Об этом время от времени громогласно заявляют украинские чиновники и политологи. То есть, внутри украинского социума активно формируется мысль о том, что Украина как государство может в будущем претендовать на эти территории.

И хотя сейчас в Воронежской области практически нет сколь-нибудь организованных политических групп, выступающих с сепаратистских позиций, но не факт, что при содействии Киева они не появятся в будущем. Необходимо понимать, что украинское руководство ставит перед собой цель –дестабилизировать ситуацию в России и с этой целью будет работать с разнообразными экстремистскими и радикальными течениями внутри нашего государства.

В разрезе Воронежской области, таковыми группами могут являться:

1) Неонацисты. Украина после 2014 года, мировым лидером по производству неонацисткой символики и атрибутики, а также в больших количествах производит печатную и видео агитацию соответствующего направления.

2) Неоязычники. Группа по многим вопросам, тесно соприкасающаяся с неонацистами. И по тем же причинам способная к восприятию проукраинской агитации.

(Хотелось бы напомнить, что именно представители неонацистской и неоязыческой субкультур из России массово поехали добровольцами в украинский полк МВД “Азов”, в котором и культивируются неонацисткая и неоязыческая субкультура) .

В рамках поддержки национализмов малых народов, Киев вполне естественно может начать искать себе сторонников среди так называемых казакийцев. Представителей казачьих общественно-политических организаций, считающих казаков отдельным этносом. При этом этносом, противопоставляющим себя русскому народу. У Киева уже есть подобные наработки, связанные с кубанским казачеством, так что вполне возможно, что нечто подобное они могут попытаться провернуть и с представителями донского казачества, чьи организации так же широко представлены в Воронежской области.

Любомир Радинович, председатель Совета по международным делам партии «Родина»

НАТО является охранным предприятием, своего рода ЧОПом того, что мы называем «Коллективный Запад», а ещё точнее — охранником того, что империалистическая олигархия наворовала по миру.

У воинов, кроме хорошего оружия, а у НАТОвцев оно бесспорно есть, должен быть и сильный дух. Вот с этим у них проблема. Пример сербов, которые героически защищали свою страну от НАТО, это наглядно показало. Несмотря на все сложности нашего времени, у армии и народов России дух крепкий, поэтому у НАТО против России нет никаких шансов.

Юрий Геннадьевич Голубь, к.ф.н., журналист

К счастью, на сегодняшний момент в Воронежской области нет влиятельных СМИ с откровенно деструктивным контентом, создающим угрозу общественной безопасности. Даже новые медиа – местные телеграмм-каналы – отстаивают интересы тех или иных элитных группировок региона и сосредоточены на слухах, компрометирующих конкретных чиновников и бизнесменов, но не политическое устройство в целом.

В то же время есть целый ряд проблемных сфер, продуцирующих негативные инфоповоды, и это может быть использовано с целью дестабилизации ситуации. Кризис в ЖКХ, низкое качество городской среды, застройка зелёных зон – эти темы не могут не вызывать протест граждан. Важно, чтобы власть работала профессионально: слышала граждан, вовремя находила решения и была открыта для конструктивно настроенных СМИ, профессионально и ответственно освещающих события.

В противном случае и власть, и СМИ могут потерять доверие населения, которое обратится к политизированным источникам информации, настроенным на развал общества и государства.

При этом можно отметить опасность чрезмерного ужесточения законодательства о СМИ, создания ограничений для работы профессиональных журналистов. В этом случае вырастет влияние разного рода подпольных «голосов».

Иванов Владимир Анатольевич, методист МБУК «ЦКС» городского округа город Воронеж, член Общественной наблюдательной комиссии Воронежской области, помощник председателя Совета Ассамблеи народов России, государственный советник Воронежской области первого класса

Рассказал о специфике ситуации межнациональных отношений, работы площадок по межнациональному диалогу и работе миграционной службы, важных для оценки рисков и угроз стабильности воронежского региона.

Илья Каширский, координатор ВОО ЕСМ

Сейчас наиболее актуальным становится вопрос взаимоотношений России и НАТО. Мы видим, что он влияет на многие аспекты нашей повседневной жизни, поэтому важно знать как именно это отражается на Воронежском регионе. Затронутые на круглом столе темы информационной, экономической и территориальной безопасности являют собой насущную проблему, решения которого необходимо для, как минимум, улучшения качества жизни в регионе, как максимум — сохранения суверенности нашего государства. Ведь многих наших союзников НАТО пытается поставить в зависимое положения, так было с той же Украиной, уже 50 лет НАТО пытается экономически задавить Кубу. Силы НАТО стремятся покорить Россию, наша задача – не допустить этого.

Участники круглого стола предложили создать постоянно действующую рабочую группу для экспертной оценки происходящих в регионе событий с точки зрения рисков и угроз безопасности экономики, экологии, информационного пространства и другим жизненно важных сфер для жизни людей.

Фото geopolitica.ru

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