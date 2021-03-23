Участников массовой драки со стрельбой на улице Беговой задержали воронежские полицейские.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, личности участников конфликта, который произошел 20 марта, были установлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, после изучения записи с камер видеонаблюдения и опроса очевидцев.

Хулиганами и драчунами оказались восемь местных «товарищей» и один гражданин из Липецка возрастом от 30 до 58 лет.

Драка завязалась из-за конфликта между 30-летним местным жителем и 39-летним селянином из Нижнедевицка. К обоим вскоре прибыла подмога. Во время побоища 40-летний житель Липецка начал стрелять «по недругам» из травматического пистолета.

В настоящее время полиция проводит по данному факту проверку, после которой вероятно будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, что видео данного происшествия появилось в социальных сетях 21 марта.

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