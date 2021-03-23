Россия будет наращивать взаимодействие с ЕС, когда Брюссель устранит аномалию в двухсторонних отношениях.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Как сообщает ТАСС, министр иностранных дел рассказал об уничтожении Евросоюзом всей инфраструктуры отношений с Россией. Сергей Лавров рассказал об этом в Китае на пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.

— С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя, — сказал он.

Лавров отметил, что Москва и Пекин дружат не против кого бы то ни было. «Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнерами только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами», — подчеркнул министр.

По его словам, Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС, когда Брюссель сочтет нужным устранить аномалию в двусторонних отношениях. «Если и когда будет сочтено целесообразным со стороны европейцев все-таки устранить эту аномалию в контактах со своим крупнейшим соседом, конечно, мы будем готовы на основе равноправия, на основе поиска балансов интересов эти отношения наращивать. Ну а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче», — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что Россия всегда была нацелена на сотрудничество со своими соседями. «Наша страна расположена географически на огромном пространстве Евразийского континента. У нас и Китай — добрый сосед, и Европейский союз — тоже наш сосед. И мы были всегда заинтересованы в продвижении наших отношений по всем азимутам», — добавил глава МИД РФ.

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