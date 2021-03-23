



Автобусы популярного маршрута № 49 будут продолжать ходить по маршруту «Студгородок ВПИ — Завод ГОО». Власти города решили сохранить путь маршрута, учитывая многочисленные просьбы жителей Воронежа. Автобус будет следовать без заезда на улицу Антонова-Овсеенко.

Надо отметить, что в проекте ФАУ «РосдорНИИ» схема движения маршрута была изменена.

– По многочисленным просьбам магистральный маршрут №49 не будет менять действующую схему движения, — сообщили в мэрии Воронежа.

Кроме того, 49-й маршрут вскоре будет обслуживаться автобусами большого класса муниципальной компании «Воронежпассажиртранс». Предыдущие договора на обслуживание городских маршрутов заканчиваются 2 апреля.

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