Три члена экипажа Ту-22М3В погибли на аэродроме под Калугой
После нештатного срабатывания катапультных кресел на аэродроме под Калугой погибли три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
Как сообщает РИА Новости, ЧП произошло из-да недостаточной высоты, в следствие чего парашюты кресел не раскрылись. Экипаж военного самолета погиб из-за полученных травм. Обстоятельства трагедии должна разъяснить комиссия ВКС, которая выехала на аэродром.
Фото телеканала «Звезда»
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