После нештатного срабатывания катапультных кресел на аэродроме под Калугой погибли три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.

Как сообщает РИА Новости, ЧП произошло из-да недостаточной высоты, в следствие чего парашюты кресел не раскрылись. Экипаж военного самолета погиб из-за полученных травм. Обстоятельства трагедии должна разъяснить комиссия ВКС, которая выехала на аэродром.

Ту-22М3 — модернизированный вариант советского ТУ-22М2, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Он предназначен для поражения цели на территории противника. Его максимальная скорость может достигать 2300 километров в час. Самолет обладает изменяемой стреловидностью крыльев и может переносить ядерное оружие. На вооружении у России около 60 таких машин.

Фото телеканала «Звезда»

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