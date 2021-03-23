Дешево слетать в Ростов-на-Дону смогут жители Воронежа, как минимум, до октября 2021 года.

Именно до этого месяца продлили субсидируемые перелеты, которые будет выполнять авиакомпания «Азимут». Как сообщает пресс-служба Воронежского международного аэропорта, в продажу уже поступили билеты на 3 июня и более поздние сроки. Стоимость перелета в одну сторону – 1480 рублей. Полеты до 31 мая будут выполняться по средам и воскресеньям. После – по понедельник и четвергам.

Первый полет в этом году на Ростов-на Дону состоится 28 марта. Днем позже начнут летать самолеты в Краснодар.

Фото «Вести ПК»

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