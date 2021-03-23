В происшествии с дальним бомбардировщиком Ту-22М3 под Калугой стало известно об одном выжившем члене экипажа.

Как сообщает ТАСС, пилот, оставшийся в живых доставлен в медицинскую часть в Шайковке. Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, что 23 марта после нештатного срабатывания катапультных кресел на аэродроме под Калугой погибли три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.

ЧП произошло из-да недостаточной высоты, в следствие чего парашюты кресел не раскрылись. Члены экипажа военного самолета погиб из-за полученных травм. Обстоятельства трагедии должна разъяснить комиссия ВКС, которая выехала на аэродром.

Фото телеканала «Здвезда»

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