В Воронеже назвали дату открытия движения по виадуку у Работницы
Власти Воронежа назвали возможную дату открытия движения автомобилей по виадуку на улице Ленина у Работницы.
Вероятнее всего, машины поедут по новому мосту уже в конце апреля.
По словам первого вице-мэра Воронежа по городскому хозяйству Сергея Петрина, о перспективах открытия движения по путепроводу на улице Ленина можно говорить более или менее определенно, после того, как монтаж всех 13 балок пролетного строения завершен.
Напомним, монтаж балок был завершен в минувшие выходные. По контракту подрядчик должен произвести все работы по реконструкции к концу мая.Т
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