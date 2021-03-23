Власти Воронежа назвали возможную дату открытия движения автомобилей по виадуку на улице Ленина у Работницы.

Вероятнее всего, машины поедут по новому мосту уже в конце апреля.

По словам первого вице-мэра Воронежа по городскому хозяйству Сергея Петрина, о перспективах открытия движения по путепроводу на улице Ленина можно говорить более или менее определенно, после того, как монтаж всех 13 балок пролетного строения завершен.

Теперь стоит задача открыть движение по виадуку до конца апреля. К этому сроку, считает Петрин, на объекте будет полностью уложен асфальт, останется только завершить благоустройство территории.

Напомним, монтаж балок был завершен в минувшие выходные. По контракту подрядчик должен произвести все работы по реконструкции к концу мая.Т

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