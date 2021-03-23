В одном из районов Воронежской области появится высокотехнологичного центра по производству, обработке и хранению семян.

23 марта ставропольская компании «Долина семян» презентовала инвестопроект исполняющему обязанности губернатора Виталию Шабалатову .

Генеральный директор компании Андрей Дьяков рассказал о планах по строительству на территории одного из муниципальных районов высокотехнологичного центра по производству, обработке и хранению семян. В проект планируется вложить от 750 млн до 1,1 млрд рублей, на старте работы нового предприятия будет создано от 40 до 100 рабочих мест, включая сезонные.

На текущий момент инвестор находится в процессе заключения договора о приобретении сельскохозяйственного предприятия, на базе которого будет создан центр. Дополнительно для выращивания семенной базы (кукуруза, подсолнечник) компания планирует приобрести 1600 га земель сельскохозяйственного назначения, которые будут оборудованы системой орошения.

Андрей Дьяков обратился к правительству области с просьбой оказать содействие в решении некоторых административных вопросов, в том числе связанных с переводом земельного участка из одной категории в другую. Кроме того, инвестору требуется консультационная помощь для получения ряда разрешений.

Виталий Шабалатов дал поручение департаменту экономического развития области совместно с инвестором разработать дорожную карту реализации проекта. Также и.о. губернатора поручил профильным исполнительным органам госвласти области подключиться к оперативному оформлению документов, необходимых для начала реализации проекта.

ООО «Долина семян» — компания по производству семян, расположенная на территории Ставропольского края. Создана в 2017 году в рамках инвестиционного проекта международного холдинга «Ремингтон» (Remington Holding International ) и Remington Seeds Switzerland Sarl.

Основные виды продукции — семена кукурузы и подсолнечника. Также компания оказывает спектр дополнительных услуг по доработке семян: прием и отгрузка, включая взвешивание, лабораторный анализ, первичная и тонкая очистка, калибровка, гравитация, биологическое обогащение, упаковка, сушка и хранение.

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