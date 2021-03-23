По американской базе в Сирии нанесен ракетный удар. Как сообщает РИА Новости, военные США подтвердили обстрел. При этом они заявили об отсутствии жертв.

— Сегодня утром одна ракета приземлилась в сотнях метров от сил США на базе в Конико, — рассказали в американском командовании. — Раненых и повреждений не было.

Ранее ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщал о возможных ранениях при обстреле баз в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями «Сирийских демократических сил» контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Власти Сирии называют их присутствие незаконным.

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