В связи с утратой доверия президентом Владимиром Путиным отправлен в отставку губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Как сообщает ТАСС, соответствующий документ подписал глава государства.

— Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации — говорится в указе Владимира Путина.

Напомним, что на два месяца, до 20 мая арестовал Басманный суд Москвы губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Белозерцеву 22 марта СКР предъявил обвинение в получении взятки. По этой же статье обвиняются глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, его жене Евгения, Геннадий Марков, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и Федор Федотов.

Обвинение ходатайствовало об аресте всех шестерых.

У обвиняемого в получении взятки Ивана Белозерцева при обыске следователи нашли около полумиллиарда рублей наличными.

...