44-летняя Елена Хрулева, с сценическим псевдонимом Елена Ваенга, российская певица, автор песен, в своем Instagram опубликовала смешенную фотографию.

Артистка решила изобразить «женщину из народа». На ее шутку подписчики ответили своими. Дошло дело до того, что кто-то из пользователей соцсети назвал Елену «тетей Мотей».

«МК» по этому поводу пишет: «Продам вазон. Не дорого. Заодно беспобедимое кашемировское пальто» (орфография сохранена — ред.), — написала артистка в комментарии к фотографии. на снимке она стоит в прихожей в черном пуховике, белых валенках с прозрачными калошами и с огромной хрустальной вазой в руках.

«Вот такие же красотки в моё детство на Мариупольском рынке вазонами торговали», — отметила одна из читательниц.

«Тетя Мотя!», — отреагировала еще одна подписчица.

Другие пользователи поинтересовались, не отдаст ли Ваенга еще и валенки с калошами и зеленый коврик из прихожей. При этом многие отметили, что певица всегда создает отличное настроение и их утро начинается с ее странички.

Фото из Instagram Елены Ваенги

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