Ваенгу назвали «тетей Мотей» после фото в Instagram
44-летняя Елена Хрулева, с сценическим псевдонимом Елена Ваенга, российская певица, автор песен, в своем Instagram опубликовала смешенную фотографию.
Артистка решила изобразить «женщину из народа». На ее шутку подписчики ответили своими. Дошло дело до того, что кто-то из пользователей соцсети назвал Елену «тетей Мотей».
«Вот такие же красотки в моё детство на Мариупольском рынке вазонами торговали», — отметила одна из читательниц.
«Тетя Мотя!», — отреагировала еще одна подписчица.
Другие пользователи поинтересовались, не отдаст ли Ваенга еще и валенки с калошами и зеленый коврик из прихожей. При этом многие отметили, что певица всегда создает отличное настроение и их утро начинается с ее странички.
Фото из Instagram Елены Ваенги
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