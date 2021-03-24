Воронежская пенсионерка, пинавшая на лестнице в подъезде больного кота, оказалась не причастна к гибели животного.

Такие результаты показала медицинская экспертиза.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД Воронежской области, кот скончался от остановки сердца.

Так что женщину привлекать к ответственности, скорее всего, не будут. Тем не менее, полицейская проверка ещё не закончена.

Напомним, что 11 марта в Воронеже в доме по улице Корольковой, 10/1 пенсионерка пинками сбрасывала полумертвого кота с лестницы, а после выкинула животное из подъезда. Позднее было опубликовано видео данного инцидента.

Позднее в воронежскую полицию позвонили более 30 граждан из разных городов России с требованием привлечь к ответственности пенсионерку за жестокое обращение с животными.

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