В социальных сетях появилось видео столкновения двух КамАЗов в Павловском районе Воронежской области. В ДТП погиб местный житель 26-летний парень.

Ролик опубликовали в соцсети в «ВКонтакте» в группе «Мой и твой Воронеж».

На видео, которое было снято на видеорегистратор в автомобиле, показано, как перед перекрестком стоят два грузовика. Один из КамАЗов начинает въезжать на перекресток. Автомобиль уже почти его проехал, как этот момент в прицеп грузовика въезжает другой КамАЗ.

Как уже сообщалось за рулём первого грузовика сидел 31-летний житель Тамбовской области, а вторым КамАЗом управляя 26-летний житель Павловского района, который в результате ДТП погиб на месте.

Видео группа «Мой и твой Воронеж»

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