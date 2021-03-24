Женщина сама показала переписку мужу, чтобы вызвать его ревность

48-летнего жителя Воронежа задержали полицейские за избиение своей 42-летней супруги.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, 23 марта в частном доме по улице Ковалевской женщина показала мужу переписку с молодым человеком в соцсетях. Ее целью было вызвать у мужчины ревность.

Своего она добилась. Между супругами вспыхнул скандал, в ходе которого муж повалил жену на пол и стал бить ногами и руками.

Когда женщина потеряла сознание, мужчина вызвал скорую. В больнице женщине диагностировали множественные гематомы и переломы рёбер.

Мужчину задержали. Полицейские следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Фото pixbay.com

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