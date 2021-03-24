27 марта с 11:00 до 13:00 в Центральном парке «Динамо» пройдет культурно-спортивный фестиваль «Открытая Росгвардия», приуроченный к пятилетнему юбилею со дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Вход свободный.

На фестиваль Росгвардия готовит большую просветительскую и культурную программу. Для жителей и гостей столицы Черноземья организованы выставка вооружения и военной техники, спортивные состязания и праздничный концерт военного оркестра. Самыми зрелищными станут показательные выступления подразделений специального назначения и кинологов.

Для всех желающих будет работать полевая кухня и много другое.

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