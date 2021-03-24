В Воронежской области семье врача, умершего от коронавируса, отказали в компенсации
Родственники умершего от коронавируса врача из Лисок Олега Ездакова не получат страховые выплаты в 2,7 миллиона рублей.
По информации воронежского департамента здравоохранения, комиссия пришла к выводу, что медик заразился в быту, а не на работе. До начала заболевания он не принимал пациентов с COVID-19.
Также у него были заразившиеся коронавирусом родственники, из-за чего врач общей практики находился на больничном.
Тем не менее, Олег Ездаков пополнил список памяти» врачей, умерших от коронавируса.
...
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.