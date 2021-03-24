Партию контрафактной алкогольной продукции на 3,5 млн рублей воронежские полицейские во взаимодействии с Росгврадией и региональными УФСБ обнаружили в Новоуманском районе и в Воронеже.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, более 15 тысяч бутылок с алкоголем, 690 пластиковых канистр по 10 литров, находилось на территории промзоны и на автостоянке в грузовом автомобиле и полуприцепе. Бутылки с шампанским, водкой, виски, коньяком были с этикетками известных марок.

Экспертиза показала, что весь товар не соответствовал ГОСТам.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Организованную преступную деятельность группы расследует ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области.

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