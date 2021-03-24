Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал уголовные дела, возбужденные по мошенничеству в отношении вице-спикера городского парламента Александра Провоторова и главы Коминтерновской управы Юрия Бавыкина. Они, по версии следствия, брали деньги у депутатов Александра Жукова и Сергея Кудрявцева за содействие в избрании их гордуму.

Как сообщает «Горком36», по мнению главы региона, глупость двигала теми людьми, которые, чтобы попасть на выборах в сентябре прошлого года в состав Воронежской гордумы платили деньги

Напомним, Бавыкин и Провоторов обвиняются в том, что брали деньги у Сергея Кудрявцева и Александра Жукова соответственно, обещая оказать содействие в избрании их депутатами гордумы. Депутатами оба стали, но следствие обвиняет их только в мошенничестве, поскольку, по официальной версии, ни Бавыкин, ни Провоторов никак не могли повлиять на исход выборов.

Такого же мнения придерживается и губернатор. Он не подвергает сомнения исход выборов, поскольку за депутатов голосовали тысячи людей.

— А то, что, вы меня извините, один кандидат дает деньги другому кандидату за то, чтобы тот сделал его депутатом, это нужно быть очень уверенным в том, что ему помогут, это глупость какая-то, — сказал Александр Гусев.

Причем он подчеркнул, что глупость именно со стороны тех, кто давал деньги, поскольку мотивы тех, кто деньги брал, более очевидны – люди заработать хотели.

Что ж, если рассуждать с такой точки зрения, то в нынешнем составе Воронежской гордумы есть, по крайней мере, два человека, которые, по мнению губернатора, оказались способны проявить вопиющую глупость и без всякого повода расстаться один с 400 тыс. рублей (Кудрявцев), другой (Жуков) – и вовсе с миллионом.

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