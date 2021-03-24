Бизнесмен Антон Евсеев, сын депутата Воронежской областной Думы, председателя совета директоров ГК «Агротех-гарант», Александра Евсеева, за 35,9 миллионов рублей выкупил часть «Южного» рынка в областном центре.

Как сообщает facto.ru, Евсеев был единственным участником аукциона, поэтому покупка ему досталась по начальной цене.

Деятельность рынка официально прекращена с 7 февраля 2019 года. Администрация города о плоанах приватизации заявляла еще в 2016 году.

Аукцион на два участка Рынка «Южный» был запланирован еще в прошлом году, но был отменен. Тогда начальная суммарная цена составляла 49, 6 миллионов рублей.

Фото pixbay.com

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